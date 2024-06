“Il segretario della locale sezione del Pd è innanzitutto un dipendente del Comune di Manfredonia, nella qualità, addirittura, di operatore della Polizia Locale. È possibile che in questa città in piena campagna elettorale (sembrerebbe anche impegnato nel cosiddetto ‘porta a porta’) non si riesce a rispettare il dovere basilare della imparzialità, come richiamato dalla commissaria Grandolfo?“. È ciò che si domanda lo staff del candidato sindaco del centrodestra, Ugo Galli in una nota stampa.

Il riferimento è a Matteo Panza, accusato dai rivali di essere molto attivo nella campagna elettorale a favore del candidato di centrosinistra, Domenico La Marca.

Lo staff di Galli fa riferimento ad una recente nota della commissaria straordinaria Rachele Grandolfo che richiamava il personale comunale ai “doveri di imparzialità”. Grandolfo era intervenuta in seguito alla polemica per l’immagine ritraente alcuni dirigenti e dipendenti dell’ente con esponenti della coalizione di centrosinistra.