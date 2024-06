Sorpresona al Gino Lisa di Foggia dove è sbarcato Erling Haaland, la stella del Manchester City. L’attaccante norvegese, campione d’Inghilterra con la squadra di Pep Guardiola, è giunto a Foggia per proseguire il suo viaggio verso il Gargano dove andrà a godersi uno dei mari più belli d’Italia. Proprio in queste ore sono stati diffusi i dati sulla qualità delle acque in Italia, la Puglia è al primo posto seguita da Friuli e Sardegna. Lungimirante il bomber norvegese.