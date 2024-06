Un bonus di 3600 euro per ogni bambino, la videoproduzione architetturale sulla facciata del castello, servizi efficienti nel campo della scuola, soggiorni al mare durante l’estate. Sant’Agata di Puglia sempre più cittadina a misura di bambino. Sarà pure un caso, ma da quando l’amministrazione comunale ha attivato questi incentivi, a Sant’Agata nascono più bambini.

“La tutela delle nuove generazioni – ha spiegato il sindaco Pietro Bove – non può che rappresentare una priorità imprescindibile per la nostra amministrazione. Puntiamo al benessere e alla sicurezza dei nostri bambini, basti pensare che abbiamo acquistato un nuovo scuola bus. Il nostro obiettivo è far si che le giovani coppie restino a Sant’Agata. Ogni nuovo nato lo celebriamo con proiezioni architetturali sulla facciata del castello. Nell’ultima settimana abbiamo festeggiato ben tre nuovi nati che da queste parti è una eccezione. A loro crediamo molto e a loro stiamo costruendo un nuovo asilo nido moderno. E non è finita: per ogni nuovo nato abbiamo stanziato 3600 euro per incentivare le nascite, sostenere le famiglie e contrastare concretamente lo spopolamento. Infine, sempre a nostre spese, organizziamo una vacanza al mare, a Rodi Garganico, da sabato 22 a sabato 29 giugno a diversi ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, accompagnati da educatrici professionali”.