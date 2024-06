Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Foggia ha eseguito un blitz a Cerignola, sgominando una banda di pericolosi rapinatori. Otto persone sono state fermate nell’ambito di un’operazione antimafia coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati, tra cui furti aggravati, rapine, furti in esercizi commerciali, detenzione di armi e fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali.

L’operazione, che ha visto l’impiego di circa 80 uomini, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia con il supporto di altre unità specializzate, tra cui il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, il Commissariato di Cerignola, i Reparti Prevenzione Crimine, la Polizia Scientifica e i Cinofili della Polizia di Stato.

Le indagini, avviate a febbraio scorso a seguito di alcune rapine a mano armata che avevano destato forte allarme sociale nella comunità cerignolana, hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda.

I rapinatori, dopo aver attentamente studiato i loro obiettivi, mettevano a segno i colpi utilizzando armi da fuoco e ordigni esplosivi artigianali chiamati “marmotte”. Le “marmotte” venivano utilizzate per far saltare i bancomat e gli sportelli automatici di istituti di credito in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo.

Dopo aver rapinato il denaro, i malviventi utilizzavano auto potenti e veloci, spesso rubate o noleggiate, per far perdere le loro tracce. La refurtiva, che comprendeva anche biglietti “gratta e vinci” e tabacchi, veniva poi rivenduta sul mercato nero.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato diversi ordigni esplosivi, parrucche, arnesi da scasso e circa 11 kg di esplosivo. Sono state inoltre recuperate e riconsegnate ai legittimi proprietari diverse autovetture rubate.

Gli otto fermati si trovano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che la loro posizione è al vaglio della magistratura e che gli stessi non possono essere considerati colpevoli fino a una eventuale condanna definitiva.

L’operazione di oggi rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata e a tutela della sicurezza dei cittadini.