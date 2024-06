Ugo Galli, candidato del centrodestra al ballottaggio di Manfredonia, continua a battere sui temi in vista della tornata elettorale. “Riconosciamo l’importanza vitale delle nuove generazioni nella costruzione del futuro di Manfredonia – ha detto parlando di politiche giovanili -. Pertanto, ci impegniamo a implementare politiche giovanili innovative che non solo offrano spazi di espressione e partecipazione attiva (anche all’interno delle aree cittadine periferiche), ma che facilitino poi l’inserimento lavorativo e la formazione professionale dei giovani”. Galli ha predisposto un sito, ugogallisindaco.it, dove ha pubblicato l’intero programma.

Il candidato punta forte sull’innovazione economica: “Miriamo a trasformare Manfredonia in un centro di crescita e innovazione, rafforzando la competitività, lo sviluppo e l’attrattività delle attività produttive (inclusi i comparti della pesca e della agricoltura, ai quali dedicare la costituzione di appositi organismi di interlocuzione), imprenditoriali, commerciali ed artigianali, anche attingendo alle risorse economiche derivanti dalle politiche di coesione. Promuoveremo inoltre l’attrattività turistica, valorizzando le peculiarità locali e sviluppando nuove iniziative economiche che producano benefici sia per la comunità locale che per i visitatori”.

Tra gli argomenti trattati da Galli in questi ultimi giorni di campagna elettorale, anche la coesione sociale: “Rafforzare il tessuto sociale di Manfredonia significa proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, migliorare l’accesso ai servizi sociali e contrastare con ogni mezzo la solitudine e l’emarginazione. Ci impegniamo a costruire una comunità inclusiva e solidale, dove ogni cittadino possa sentirsi supportato e valorizzato”.