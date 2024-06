“Come si conclude una campagna elettorale? Come si riassumono quasi due mesi frenetici di incontri, volti, sguardi, discorsi, strette di mano, approfondimento, parole e studio? Con un grande evento di piazza e un momento di festa e di aggregazione per guardarci tutti negli occhi, coltivando il sogno di costruire assieme una nuova pagina di futuro e democrazia per la nostra città”. Lo riporta una nota del candidato sindaco al ballottaggio di Manfredonia, Domenico La Marca, in corsa per la colazione di centrosinistra.

“Venerdì 21 giugno, dalle ore 20.00, siete tutti chiamati ad affollare Piazza del Popolo, la piazza della città, per l’ultimo atto di questa campagna elettorale. Assieme a me ci sarà Nichi Vendola, una persona che ha incoraggiato, quasi indirettamente, la mia voglia di fare politica. Ricordo bene l’entusiasmo contagioso che si creò attorno alla sua prima candidatura in Puglia. C’era la speranza, il coraggio e, sopratutto, la volontà di utilizzare il potere come forza gentile per cambiare le cose, per modificare l’ordinario. Vendola è riuscito a fare della Puglia una regione del Mediterraneo accogliente, innovativa e plurale. Non più una periferia del Paese, ma un luogo di sperimentazioni e innovazioni, di possibilità e futuro”.

Poi conclude: “Anche Manfredonia deve liberarsi dalle catene del passato e cominciare a immaginare nuovi obiettivi, nuove sfide. Venerdì vi racconterò di Manfredonia: una città sognata che ha bisogno solamente di fare comunità, tutti insieme, per ritornare a correre e a vincere tutte le sfide imminenti che ci attendono. Vi aspetto numerosi, non mancate”.