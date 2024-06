“Dalle scorse ore mi giungono insistenti segnalazioni da parte di cittadini e villeggianti preoccupati per la qualità delle acque di balneazione in particolare del tratto di costa prospicente la località balneare di Lido del Sole. Dopo un breve approfondimento, ho appurato che la fonte delle preoccupazioni sono i numerosi articoli di stampa dal tono allarmistico e non affatto corrispondente alla realtà, scaturiti da un comunicato stampa diramato dalle associazioni”. Lo dichiara il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, dopo la diffida inviata da Adiconsum e Atas a tutte le redazioni giornalistiche.

“E’ superfluo sottolineare che, a stagione turistica ormai avviata e per come la notizia sta velocemente circolando – aggiunge il primo cittadino -, i danni per questa amministrazione, le numerose attività imprenditoriali – in special modo turistiche – e l’intera città di Rodi Garganico sono ormai incalcolabili.

Pertanto, ferme restando le iniziative che verranno intraprese a cura dei nostri legali, si invitano e diffidano le SS. LL. a diramare nell’immediatezza un dettagliato comunicato stampa di rettifica, da trasmettere e diffondere con le stesse modalità precedentemente utilizzate, al fine di ristabilire la verità circa le eccellenti qualità delle acque di balneazione di Rodi Garganico e tranquillizzare i cittadini ed i numerosi ospiti che affollano la nostra località balneare”, conclude.