L‘associazione Arcigay Foggia “Le Bigotte” esprime “profonda solidarietà alle persone che sono state aggredite sabato sera in Piazza Mercato. In particolare, siamo accanto ad Alessandro, persona amica e pezzo fondamentale di storia del movimento LGBTQIA+ nella nostra città, e a chi, schierandosi in sua difesa, in questo momento si trova ricoverato in ospedale con gravi ferite“. Lo riporta un comunicato diramato da Arcigay con Agedo Foggia “Gabriele Scalfarotto”, Libera, Link Foggia, Generact, D!Vento, I Semi APS e Sfoggia.

“Questo vile attacco – continua – è un segno allarmante del clima d’odio che purtroppo ancora persiste nel nostro paese e che si somma alla già complessa situazione di Piazza Mercato, luogo critico, attraversato e vissuto da molti gruppi differenti e spesso in conflitto tra loro. Infatti, tra le persone che erano presenti c’era anche una donna nera che ha subito insulti razzisti e minacce. Noi condanniamo con fermezza qualsiasi atto di violenza e discriminazione basato sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, il colore della pelle, l’appartenenza religiosa e ribadiamo a gran voce che non abbiamo intenzione di fare neanche un passo indietro di fronte a episodi come questo”.

“Gli aggressori sono stati ripresi e denunciati, uno a uno. Alessandro e tutta la sua comunità LGBTQIA+ di Foggia non si lascerà intimidire da questi atti di violenza. Continueremo a lottare per i diritti e la dignità di tutte le persone, promuovendo il rispetto e l’inclusione. Chiediamo alle autorità competenti di agire con decisione per assicurare alla giustizia i responsabili di questo attacco”.

“Questo ennesimo atto di violenza ci colpisce profondamente, ma non ci scoraggia. La nostra comunità è forte e unita. Esprimiamo tutto il nostro affetto e supporto ad Alessandro e prendiamo ispirazione dal suo coraggio per lanciare un messaggio a tutte le persone della comunità LGBTQIA+: non siete sole! Noi non restiamo in silenzio! La nostra lotta contro l’omobitransfobia continuerà con ancora più determinazione”. Queste le parole di Alice Rizzi, presidente di Arcigay Foggia “Le Bigotte” che continua: “L’aggressione è avvenuta proprio nel mese di giugno, il mese dell’orgoglio LGBTQIA+, il mese in cui dimostriamo che insieme possiamo fare la differenza, il mese in cui l’anno scorso oltre 5.000 persone hanno attraversato la città di Foggia, passando a pochi metri da Piazza Mercato, dimostrando che esiste una città che sa essere inclusiva e solidale”.

Per questo motivo, diamo appuntamento a tutte le persone che sono stanche e arrabbiate come noi, mercoledì 19 giugno alle ore 20 in Piazza Mercato. È essenziale che tutte le cittadine e i cittadini di Foggia si uniscano a noi nel rifiutare questo clima di paura e odio e che partecipino al dibattito che riguarda quello spazio, che può e deve essere uno spazio sicuro, che non abbiamo intenzione di lasciare nelle mani di chi usa la violenza per affermarsi. L’appuntamento è davanti al ‘Parallelo’, luogo protetto in cui è affissa una nostra bandiera, zona franca e spazio di libertà per tutte le persone, abitato e attraversato da coloro che sono pronti a schierarsi dalla parte giusta.

La dichiarazione di Rosa Pedale, Presidente di Agedo Foggia “Gabriele Scalfarotto”: “Siamo stanch* di preoccuparci per i nostri figli e le nostre figlie che frequentano le strade della nostra città. Abbiamo insegnato loro l’orgoglio di essere se stessi e se stesse e vogliamo che possano vivere gli spazi comuni in tranquillità e serenità. L’appello ad un incontro partecipato è rivolto a tutti/e coloro che credono che l’indifferenza equivalga alla complicità nelle violenze e nelle sopraffazioni cui purtroppo siamo ancora costrett* ad assistere. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare al sit-in, per dimostrare che Foggia è una città di pace e solidarietà, dove l’odio non ha spazio. Ci vediamo da Ciccio, con tutta la voce che abbiamo, con affetto, solidarietà e rabbia”.