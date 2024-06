Tutto pronto a San Giovanni Rotondo per il decennale di Gargano Vita, la mutua del Credito Cooperativo che si occupa di assistenza sanitaria integrativa. L’appuntamento è per questa sera nella piazza antistante il municipio a partire dalle ore 20,30 con l’attesissimo concerto “Appassionante”, il primo gruppo al femminile crossover di musica opera /pop riconosciuto in tutto il mondo, pluripremiato per essere un’eccellenza italiana, per sapere coinvolgere ed emozionare il pubblico di tutte le età. Il famoso trio di soprani eseguirà i brani più celebri del repertorio tradizionale e non solo, utilizzando uno stile unico ed originale, un genere crossover tra la lirica e il pop, che le ha rese celebri nel mondo.