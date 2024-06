Finalmente un po di ossigeno per le lagune del Gargano, Lesina e Varano, in sofferenza a causa delle alte temperature degli scorsi anni. Arrivano 4 milioni di euro delle risorse regionali della programmazione triennale ambientale della Provincia di Foggia per intervenire in modo duraturo sui canali artificiali che collegano al mare i laghi di Lesina e di Varano, in modo da ridare ossigeno e rivitalizzare l’ecosistema lagunare costiero più grande d’Italia.

“Siamo riusciti ad ottenere il via libera dalla Regione Puglia per l’utilizzo dei fondi necessari per affrontare l’emergenza ambientale che sta colpendo le lagune di Lesina e Varano”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti.

“Dopo aver convocato un Tavolo Tecnico Istituzionale presso la Provincia lo scorso 22 febbraio e aver richiesto l’intervento della Regione Puglia sull’emergenza lagune, con tanto di successivi solleciti, finalmente possiamo mettere in atto le misure necessarie per contrastare questa situazione critica. Nonostante il ritardo nell’approvazione dei fondi, siamo pronti ad utilizzarli al meglio e in maniera tempestiva per dare sollievo alle comunità colpite da questo fenomeno e per evitare conseguenze disastrose durante la stagione estiva, già sopraggiunta. Al lavoro, dunque, per tutelare e valorizzare quest’area di notevole valenza paesaggistica, ambientale e turistica della costa nord della nostra provincia”.