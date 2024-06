“I tuoi occhi si riempivano di orgoglio quando sentivi pronunciare il tuo nomignolo da clown dottore, mi dicevi che ti rendeva tanto felice incontrare i piccoli pazienti nei reparti pediatrici e ogni giorno preparavi per loro gadget più strani”. Inizia così il ricordo di Antonio Testa, per tutti “NonnAntonio“, da parte di Jole Figurella, presidente de “Il Cuore Foggia”, associazione di clowndottori.

“Nei tuoi giorni dopo il pensionamento hai deciso di dedicare il tuo tempo a tutti coloro che soffrivano, donando gioia e allegria senza sosta. Sei stato un esempio per tutti noi. Hai dimostrato che non c’è età per lo spirito di volontariato, non ci sono scuse quando desideri impegnare il tuo tempo per il prossimo. Hai dimostrato un coraggio incredibile e fino alla fine hai cercato di non far preoccupare nessuno, nascondendo il tuo dolore per proteggerci. Il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori NonnAntonio e la tua forza ci arriverà tutta nei nostri momenti bui. Ora ti immagino salire le scale del paradiso con la tua valigia di cuoio e il tuo fedele naso rosso in tasca – conclude Figurella -. Fortunati gli angeli che ti accoglieranno”.