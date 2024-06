Spumante D’Araprì di San Severo e Granchio Blu pescato nel Lago di Lesina. C’è anche un pizzico di Capitanata nei menu di Massimo Bottura ai pranzi e alle cene del G7 in corso di svolgimento a Borgo Egnazia in provincia di Brindisi. I grandi della Terra potranno degustare tra le tante eccellenze della Puglia anche il famigerato crostaceo, croce e delizia dei pescatori del Gargano, e sorseggiare il famoso vino spumante realizzato con il metoso classico dalle cantine D’Araprì di San Severo. Un nome storico per la provincia di Foggia, consacrato tra le eccellenze locali, ma che ha varcato indubbiamente i nostri confini accompagnando con le sue bollicine i momenti più lieti. Tra i piatti più apprezzati dai leader mondiali, la burrata di Andria e il nostro pane e pomodoro.