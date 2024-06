Consegnati ai legittimi assegnatari 20 nuovi alloggi che si trovano in un moderno edificio di quattro piani realizzato a San Severo in provincia di Foggia da arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) Capitanata. L’edificio rispetta tutti i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale previsti dal protocollo itaca. Tutti gli alloggi hanno una certificazione in classe A e sono serviti da un impianto fotovoltaico e riscaldamento con solare-termico, che permetterà agli assegnatari di vivere in ambienti non solo più efficienti, ma anche più confortevoli e vivibili oltre che risparmiare sulle bollette. Particolare attenzione è stata data anche al recupero urbano.

Sulle testate del fabbricato sono inoltre presenti due smartwall in mosaico raffiguranti Falcone e Borsellino come simbolo di legalità e Walter Magnifico come personaggio pubblico nell’ambito sportivo. Si tratta di due pannelli interattivi, che combinano la bellezza della tecnica del mosaico alla tecnologia, attraverso una centralina hot-spot di nuova generazione caratterizzata da potente connettività, che permette il collegamento wifi gratuito. (Ansa)