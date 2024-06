Dopo il successo di “Foggiani”, chi siamo da dove veniamo e perché non arriveremo mai del 2009 che superò le 5000 copie e che è stato letto molto anche all’estero da famiglie originarie della nostra città, arriva in libreria l’ultimo libro di Gioacchino Rosa Rosa (Floris e il mistero dell’Olio di Gomito Paoloni). È la sesta opera del comunicatore foggiano, dopo “Se son Rose Pungeranno”, “Finalmente mi ho fatto grande. Lo strano caso del furto delle mennole atterrate”, “L’Onorevole, Lando Frandella” e “l’eredità di Federico II”. Lo abbiamo intervistato.

Chi è Floris il protagonista di quest’ultimo lavoro?

Floris è il nome in codice di un simpatico ma sfigato agente segreto del SISMI che, a seguito di un banale errore di distrazione, compromette la vita di numerosi colleghi sotto copertura in Medioriente. Da quel momento in poi comincia per lui un inarrestabile declino che lo porterà ad accettare qualsiasi incarico pur di sopravvivere. A distanza di anni, ingrassato e invecchiato, Floris, alla canna del gas, decide di farla finita togliendosi la vita. Ma mentre sta per mettere in pratica il suo macabro piano, uno strano personaggio, il Cavalier Paoloni, produttore dello straordinario e misterioso “Olio di Gomito Paoloni, buono in tavola, ottimo nei motori”, gli offre una eccellente occasione per riscattarsi e cominciare una nuova vita. Ma quello che Floris non sa è che i veri guai per lui sono appena cominciati.

Cos’ha di particolare quest’olio di Gomito Paoloni?

È un olio straordinario che per un misterioso motivo può essere utilizzato sia a tavola che nei motori, come lubrificante, antiruggine… qualsiasi cosa.

Perché una volta assunto dal Cavalier Paoloni incominciano i guai per Floris?

Perché persone senza scrupoli vogliono impossessarsi della sua formula per scopi militari, ma non mi sbilancio di più per non levarvi la sorpresa.

In molti dei suoi libri l’ambientazione è foggiana, è così anche per Floris?

Assolutamente sì, perché ambientare le storie in luoghi che non si conoscono realmente? Io cerco di dare fisicità sia ai personaggi che ai luoghi in modo che il lettore non faccia fatica a visualizzare la storia come se stesse vedendo un film.

Ci sarà da ridere?

Molto. Floris è irresistibile. Molti di quelli che hanno già letto il libro mi hanno chiesto se ci sarà un sequel e io ci sto già lavorando.

Ci sarà una presentazione ufficiale?

Sì, l’11 giugno, alla sala rosa di via Galliani, alle 18,30. Sarà Anna Paola Giuliani a presentarlo.

Dove si può acquistare Floris?

Mondadori Store di via Roma, Mondadori Store di via Oberdan, Libreria Patierno e online anche da Feltrinelli, Mondadori, Amazon, Youcanprint, Libreria Universitaria ecc. ecc. E’ ordinabile anche in qualsiasi libreria fisica in italia.