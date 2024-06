I ragazzi dell’Interact Foggia e Interact Foggia De Sanctis allestiranno una mostra di reperti antichi dal titolo “Curiosando in soffitta. Back to the Past” che sarà inaugurata venerdì 7 giugno 2024 alle 18,30 presso la Sala Diomede del Museo Civico in Piazza V. Nigri 3.

La mostra sarà visitabile anche nei giorni successivi: 8-9-10 giugno mattina e pomeriggio e 11 giugno mattina negli orari indicati nella locandina allegata.

I club Interact accolgono ragazzi dai dodici ai 18 anni e sono sponsorizzati da un Rotary Club padrino, che nel caso specifico è il Rotary Club Foggia. Tendenzialmente si riuniscono periodicamente per sviluppare service culturali o di solidarietà rivolti in maniera particolare al loro territorio e sempre, comunque, con l’obiettivo di sviluppare una leadership per il loro futuro.

Il Service a cui è dedicata la raccolta fondi di questa mostra, attraverso la distribuzione del Catalogo, ha come destinatari i bambini delle case famiglia dell’Istituto Pie Operaie di San Giuseppe.

Il desiderio degli interactiani è infatti riuscire ad organizzare un’intera giornata al mare con tutti questi bambini e regalare loro un po’ di spensieratezza e di amicizia.

La mostra sarà allestita con indumenti, oggetti e documenti dal 1890 al 1945, reperiti in una soffitta e catalogati; i ragazzi hanno approfondito con ricerche personali le loro origini e li hanno datati e conosciuto la storia e intendono condividerli con la città. Hanno inoltre realizzato un catalogo che rappresenta tutto il loro lavoro e si sono affidati per l’allestimento a Daniela d’Elia e per i servizi fotografici a Monica Carbosiero.

Questo service è stato finanziato dal Distretto 2120 del Rotary International Puglia e Basilicata a cui, lo scorso anno, nella persona del Governatore Nicola Maria Auciello è stato presentato, da lui approvato ed è stato completato durante quest’anno sotto la guida dell’attuale Governatore Vincenzo Sassanelli.