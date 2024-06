La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha organizzato la presentazione del progetto “Il mio diario”, giunta alla 11^ edizione, finalizzato ad avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

L’agenda scolastica – attraverso i supereroi della legalità Vis e Musa e l’aiuto dei loro amici animali, con l’importante contributo del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton – affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile del bullismo e cyberbullismo. Inoltre, verranno affrontati gli argomenti individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per i programmi di Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, in modo da proporre lo strumento anche come supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani.

Per l’anno 2024/2025 è stata scelta la provincia di Foggia quale destinataria delle agende scolastiche da distribuire agli studenti delle classi 4^ dei vari Istituti Primari.

La cerimonia di presentazione ufficiale del progetto si è tenuta presso l’I.C. “Foscolo-Gabelli” alla presenza delle autorità civili, militari e religiose nell’ambito di un progetto sulla legalità.