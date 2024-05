Martedì 4 giugno 2024, alle ore 18, presso la Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti in via Arpi, si terrà la presentazione alla stampa del progetto teatrale per detenuti dal titolo: “La liberazione interiore attraverso il teatro” che si svolgerà presso la Casa Circondariale di Foggia per la durata di 8 mesi, fornendo ai detenuti una esperienza creativa ed espressiva unica con l’obiettivo dello sviluppo di una maggiore fiducia in se stessi e il miglioramento della comunicazione e della collaborazione e solidarietà all’interno di un gruppo. Può rappresentare anche una soluzione terapeutica per gestire lo stress e le tensioni emotive.

Prezioso intervento in un momento delicato, in cui le condizioni dei detenuti sono sotto gli occhi di tutti e più volte richiamate dagli addetti ai lavori, il progetto che nasce da un’idea dell’Associazione Cala la sera, presieduta da Pio Gravina e del quale è responsabile e referente Daniela d’Elia con la collaborazione di Monica Carbosiero e Irma Ciccone, è stato accolto con entusiasmo dalla Fondazione dei Monti Uniti, dall’Ordine degli Avvocati di Foggia, dalla Camera Penale di Capitanata, dal Rotary Club Foggia, Rotary Club Foggia Capitanata e Inner Wheel Foggia che lo hanno finanziato.

I rispettivi presidenti Aldo Ligustro, Gianluca Ursitti, Giulio Treggiari, Giancarlo Ciuffreda, Gianni Cerisano e Antonella Fattibene sono stati concordi nel ritenere il progetto un passo di civiltà e un contributo all’aspetto rieducativo previsto dall’art. 27 della Costituzione italiana.