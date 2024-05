La Giornata Europea delle aree protette si è svolta nel Parco Nazionale del Gargano con i vertici del Ministero dell’Ambiente e dei Carabinieri Forestali. Nell’ambito di questa giornata, il Parco del Gargano e il comando generale dei Carabinieri Forestali, hanno discusso a San Menaio, presso l’Hotel Orchidea Blu, sul ruolo dei parchi nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali.

“Oggi le criticità ambientali sono molteplici e preoccupanti, basti pensare ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alla perdita della biodiversità. Le aree protette – è stato ribadito – svolgono una funzione indispensabile per garantire il mantenimento delle identità dei diversi ecosistemi, la conservazione degli habitat e la protezione delle specie animali e vegetali”.

Tra i tanti interventi, quello del sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro. “Attraverso la gestione attiva delle risorse naturali e la riqualificazione delle aree degradate, i parchi nazionali possono contribuire a ripristinare la salute degli ecosistemi, promuovendo la rigenerazione delle foreste, la ripopolazione della fauna selvatica e la protezione delle risorse idriche. Insieme, possiamo fare la differenza nel proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali per le generazioni future. Un saluto particolare al presidente Pasquale Pazienza cui mi lega un ormai consolidato rapporto amichevole di collaborazione istituzionale”.

A tal riguardo, nel suo intervento, Patrizia Rautiis, sostituto procuratore presso la Corte d’Appello di Bari, ha illustrato le attività che la Procura di Bari svolge in tema di abusivismo edilizio sottolineando come, nonostante l’aumento di una sensibilità ambientale generalmente osservabile nella popolazione, il fenomeno legato all’esistenza di questo tipo di reati – lesivo di norme di rilievo costituzionale a tutela dell’ambiente quale bene collettivo – è ancora fortemente presente nelle nostre realtà territoriali e che lo strumento d’intervento più importante non può che esser visto nelle demolizioni e nel ripristino dello stato dei luoghi.