Grande successo di partecipazione e di dibattito per la Festa del Volontariato del CSV Foggia in Piazza Giordano a Foggia.

Sono oltre 60 le associazioni che si sono riunite per celebrare la solidarietà e l’impegno sociale nella comunità. Il taglio del nastro di sabato ha segnato l’inizio di una due giorni ricca di attività, incontri e condivisione con il presidente Pasquale Marchese, l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Simona Mandolicchio e Danilo Leone, delegato rettoriale Terza Missione di Unifg.

Come ha spiegato ai microfoni de l’Immediato il presidente Marchese sono state così tante le richieste quest’anno che il centro servizi ha dovuto dire qualche no.

Molte le nuove realtà sull’isola pedonale, soprattutto attive nei servizi di protezione civile che saranno necessari il prossimo 2 giugno nella zona interessata dalla bomba di via Spalato a Foggia, quando ci sarà l’evacuazione di quasi 8mila persone.

Ed è nata da pochissimo tempo l’associazione The Angels Life ODV che opera in favore dei cittadini fornendo servizi di protezione civile, antincendio, safety, security di recupero e aiuto nei confronti delle persone disagiate a forte rischio di emarginazione.

Una due giorni piena di eventi, convegni, momenti di riflessione, musica e danza. Tra gli ospiti il vescovo Giorgio Ferretti che ha apprezzato da vicino l’impegno di tanti volontari di Foggia e provincia.