È un dato di solidarietà che riempie il cuore e dà speranza per il futuro! Questa mattina, dopo l’appuntamento di dicembre, ben il 42% degli alunni maggiorenni delle classi quinte del nostro Liceo hanno deciso di tipizzarsi con l’Admo, l’Associazione dei donatori di midollo osseo. Quasi un ragazzo su due, dunque, entra a far parte del registro nazionale dei donatori di midollo e si rende disponibile a salvare una vita. Un dato che fa il paio con le centinaia di donazioni di sangue svolte in questo anno scolastico, effettuate da alunni e docenti, con diverse organizzazioni di volontariato.

“La generosità, l’altruismo e la disponibilità dei nostri studenti e dei nostri docenti – ha dichiarato il Dirigente scolastico, Ida La Salandra – è semplicemente incredibile. Secondo quello che ci dicono i medici ed i volontari dell’Admo, siamo la scuola che ha fatto registrare il maggior numero di tipizzazioni. Credo sia importante raccontare il bene, specie se i protagonisti sono persone così giovani. Si tratta di un dato che conferma il lungo percorso di lavoro che la nostra scuola sta svolgendo sui temi del volontariato e della solidarietà. Voglio dire grazie di cuore a queste ragazze e a questi ragazzi che, con un piccolissimo gesto, possono salvare delle vite”.

“Siamo immensamente grati a questi ragazzi – ha affermato Antonio Placentino dell’Admo Foggia – per aver aderito alla nostra proposta. Un grazie anche ai docenti che, insieme ai nostri volontari, li hanno sensibilizzati ai valori dell’altruismo e della solidarietà”.