“Il tema del parcheggio in questi anni a Manfredonia lo abbiamo avvertito. Ma lo hanno avvertito soprattutto le nostre tasche”. Lo afferma Domenico La Marca, candidato della coalizione di centrosinistra, “Insieme per Manfredonia”. In un video spiega: “A Montecarlo l’abbonamento per le strisce blu è meno costoso. Ma anche nella vicina Foggia i costi per residenti e commercianti sono inferiori rispetto ai nostri. Abbiamo soluzioni per abbassare i prezzi e renderli più sostenibili – conclude -. Possiamo migliorare la nostra città con idee e competenze”.