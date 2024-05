Il 23 maggio si è tenuta a Castelluccio Valmaggiore l’inaugurazione degli uffici dell’Acquedotto Pugliese nei locali di proprietà comunale di Via Regina Elena n. 76. L’iniziativa mira a ottimizzare l’attività del personale elettromeccanico e di fontaneria nella gestione delle reti idriche e fognarie del territorio.

Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 27 aprile 2022, il Comune ha concesso in comodato d’uso gratuito gli spazi per un periodo di sei anni.

All’evento hanno partecipato il sindaco Pasquale Marchese, il vicesindaco Michele Giannetta, il consigliere comunale Osvaldo Di Letizia, i dipendenti comunali, il vigile urbano Carlo Riccio e i vertici di Acquedotto Pugliese, tra cui Marco D’Innella, dirigente manager della struttura territoriale operativa Avellino-Foggia e Rossella Falcone, consigliera del CDA. Presenti anche gli ingegneri Alessandra Amoroso, Giuseppe Inglese e Luca Iacovelli.

“Ringraziamo la dottoressa Rossella Falcone e tutti i dirigenti di Acquedotto Pugliese – ha detto il sindaco Pasquale Marchese – per la loro presenza e per il loro impegno. Siamo lieti di rilevare, come amministrazione comunale, l’attenzione rivolta al nostro Comune da parte loro e della Regione Puglia. L’inaugurazione degli uffici dell’Acquedotto Pugliese rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche a Castelluccio Valmaggiore, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e regionali per il benessere della comunità. Questa sinergia ha portato all’attivazione di un servizio di alta qualità. In passato, l’acqua veniva razionata nei periodi estivi e non solo, una circostanza che ora non si verificherà più. Ribadiamo che per noi tutti l’acqua è un bene pubblico fondamentale”.

Dopo la cerimonia, i partecipanti hanno potuto gustare un rinfresco con prodotti tipici locali organizzato dal gruppo informale “Panchine colorate”.