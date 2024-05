Era stato smantellato nel 2022 e aveva interrotto un pezzo della SP 101, all’incrocio con la SP 119, essenziale per i collegamenti sui Monti Dauni, soprattutto tra Candela e Sant’Agata di Puglia. Adesso il ponte del “Quadrivio di Candela – Sant’Agata di Puglia – Accadia” è stato ripristinato e riconsegnato ai suoi utenti abituali.

“Sono molto soddisfatta di questa vittoria del territorio – ha detto la senatrice Gisella Naturale (M5S) -, poiché più volte mi ero recata sul posto, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Masserie Santagatesi, ed ho interloquito con gli organi di competenza per sollecitare una pronta riconsegna e per controllare lo stato dei lavori. Si tratta di un ponte che collega non solo i paesi di Sant’Agata di Puglia e Candela, ma è fondamentale per gli abitanti di Accadia, Anzano, Panni, Monteleone, Deliceto e Bovino, che adesso possono tornare a raggiungere il casello autostradale di Candela sulla A16 e il territorio dei Cinque Reali Siti senza dover effettuare lunghe deviazioni. Sono ovviamente contenta anche per gli agricoltori della zona, che sono stati costretti per circa due anni a raggiungere i poderi soltanto attraverso una lunga deviazione per bypassare il ponte mancante. Quando si fa sistema tra associazioni del posto, parlamentari e provincia di Foggia (che ringrazio) – ha aggiunto Naturale – chi ne trae giovamento è certamente il territorio e questa è la vittoria più importante.