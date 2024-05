“La sindaca Maria Aida Episcopo ha incontrato il dott. Nicola Canonico, presidente del Calcio Foggia 1920, in forma riservata, e poi ieri in videoconferenza la dott.ssa Maria Assunta Pintus, titolare delle quote della Map Consulting Srl”. Lo rende noto il Comune di Foggia in una nota stampa.

“Accertata la volontà e disponibilità di entrambi di aprire un tavolo di interlocuzioni con soggetti interessati all’ingresso nel Calcio Foggia 1920, utile al mantenimento della categoria attraverso l’iscrizione alla prossima stagione agonistica 2024/25 di Lega Pro, alla luce della tempistica ristretta la prima cittadina ha inviato questa mattina una pec ai presidenti delle Associazioni di Categoria per verificare se al loro interno ci siano imprenditori interessati a subentrare all’attuale proprietà del Foggia Calcio 1920, e ha avviato già le prime interlocuzioni”.