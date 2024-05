Ritrovato dalla Polizia Locale, in via Iandolo a Foggia, il mezzo che trasportava i diversamenti abili: si tratta del van di proprietà della Asp Castriota e Corropoli di Chieuti rubato ieri nei pressi del centro igiene.

La stessa Asp aveva denunciato l’accaduto sui social: “Lo hanno rubato a Foggia in piazza Pavoncelli, di fronte al centro di igiene della Asl. Era parcheggiato in attesa di essere portato in officina per effettuare il tagliando. I ladri hanno provocato un considerevole danno economico all’ente. Sono episodi come questo che alimentano il senso di smarrimento e sfiducia”. Poche ore dopo, ecco il lieto fine. Al vaglio degli agenti i filmati delle telecamere della videosorveglianza.