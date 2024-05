Tutelare il consumatore e la risorsa ittica: è questo l’obiettivo dell’operazione portata a termine dai militari della Guardia Costiera di Manfredonia, coadiuvati dal Servizio Veterinario SIAV B (Igiene degli alimenti) dell’A.S.L. di Foggia.

Nel corso di un controllo ordinario presso un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti ittici a Manfredonia, sono state riscontrate diverse criticità. Le ispezioni hanno infatti rilevato carenze igienico-sanitarie all’interno del deposito e, soprattutto, la presenza di circa 270 kg di prodotti ittici privi delle necessarie informazioni per la tracciabilità.

Immediata la sospensione dell’attività per il titolare dell’esercizio, a cui sono state contestate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 2.500 euro. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro dei 270 kg di prodotti ittici, giudicati non idonei al consumo umano e per i quali ne è stata disposta la distruzione immediata.

L’operazione della Guardia Costiera di Manfredonia sottolinea l’importanza dei controlli a tutela della salute dei consumatori e della sostenibilità della pesca. Garantire la tracciabilità dei prodotti ittici e il rispetto delle norme igienico-sanitarie è fondamentale per contrastare la pesca illegale e tutelare le risorse marine.

La Guardia Costiera ricorda ai consumatori di acquistare prodotti ittici solo da venditori autorizzati e di verificare sempre la presenza delle etichette con le informazioni sulla tracciabilità.