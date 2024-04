Un super Cerignola espugna lo Zaccheria e si aggiudica il derby di Capitanata. Con questo risultato i gialloblu sorpassano il Foggia e lo escludono momentaneamente dai playoff a 90 minuti dalla fine del torneo. Il Cerignola domina nel primo tempo, crea tantissimo, mette in difficoltà la squadra di Cudini ma concretizza meno di quello che avrebbe meritato. Pronti via e gli ofantini passano: Coccia pennella un bel pallone al centro dell’area e perentorio stacco di testa dell’ex Sainz -Maza, colpevolmente lasciato solo dai difensori rossoneri. Cerignola meritatamente in vantaggio. Ospiti che poco prima della mezz’ora hanno un’altra colossale occasione con Mattia Tascone che fa partire un bolide dal limite che va a stamparsi sulla traversa. Foggia in seria difficoltà e primi fischi del pubblico. Cerignola scatenato, questa volta è Vuthaj a fallire di un soffio il raddoppio: Perina è decisivo. E come speso avviene nel calcio, nel miglior momento dei gialloblu, il Foggia pareggia: cross dalla destra di Salines e Antonacci brucia Ligi e insacca la palla dell’1-1. Il Cerignola non accusa affatto il colpo e va vicino al nuovo vantaggio con una bella azione Vuthaj-D’Andrea con conclusione a botta sicura di quest’ultimo fermato da un ottimo Perina. Al 45’ è Vuthaj a creare scompiglio nella retroguardia foggiana. Al riposo è 1-1, ma Cerignola decisamente più brillante.

Ritmi alti anche nella ripresa con il Foggia che inizia meglio e con Salines sfiora il vantaggio con una conclusione aerea dopo una buona azione di Schenetti. Prima mossa offensiva per Cudini che inserisce Tonin al posto di Antonacci. Qualche minuto prima Papazov al posto dell’infortunato Di Noia. La risposta di Raffaele che getta nella mischia Bianchini al posto di Sainz-Maza. E l’ingresso di Bianchini ridà mordente al centrocampo del Cerignola che al 27’ torna in vantaggio con D’Andrea ben servito proprio dal neo entrato. Per l’attaccante cerignolano è il dodicesimo gol stagionale. Cudini si gioca la carta Santaniello che prende il posto di Gagliano. Non succederà più nulla. Il Cerignola vince 2-1 e mette un piede e mezzo nei playoff.