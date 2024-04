Il Cerignola si è aggiudicato con merito il derby. Una vittoria pesantissima in ottica playoff ad una giornata dalla fine della sessione regolare del campionato di serie C. Gran parte del merito è da attribuire al tecnico Giuseppe Raffaele. “Abbiamo vinto con merito al termine di una gara perfetta, disputando un grande primo tempo. Abbiamo rischiato poco, anzi, potevamo e dovevamo chiuderla prima per le numerose occasioni che non abbiamo concretizzato. Ma va bene cosi, siamo davvero ad un passo dai playoff. Un successo che dedico soprattutto ai ragazzi, poi al mio staff, al ds Di Toro, alla famiglia Grieco, alla signora Anna che mi ha chiesto espressamente di battere il Foggia, ai nostri tifosi”. Domenica al Monterisi c’è il Giugliano ormai qualificato agli spareggi.

Delusione e amarezza in casa Foggia. Ora i playoff si allontanano, e domenica a Teramo contro il Monterosi in piena corsa salvezza, non sarà una passeggiata. Cudini non trova scuse. “Una partita che non abbiamo mai giocato, siamo stati poco fluidi, abbiamo creato pochissimo, loro più aggressivi. Non era questa la partita che avevamo preparato, non salvo nulla, la colpa è solo mia, mi assumo tutte le responsabilità. I playoff? Dovevamo consolidarlo oggi, invece ora dobbiamo andare assolutamente a vincere sul campo del Monterosi e sperare che qualche altra squadra perda punti”.