Da oggi Gargano meno isolato. Dopo un lungo periodo di interruzione del servizio ferroviario per il disbrigo di interventi sulla tratta Ischitella-Peschici Calenella, l’ETR 300 di Ferrovie del Gargano ha ripreso a transitare sul suggestivo binario mettendo fine al periodo di servizi sostitutivi.

“Per noi – spiega il direttore di servizio di FerGargano, Daniele Giannetta – oggi è una giornata importante, abbiamo raggiunto un risultato storico perchè finalmente siamo riusciti ad adeguare tutta la infrastruttura alle norme di sicurezza stabilite dalla normativa. La nostra ferrovia è interamente operabile con la rete nazionale. Treni più sicuri e più veloci nella tratta dove la norma lo consente. Siamo contenti del traguardo raggiunto alle soglie dei 100 anni di questa tratta storica”. Giannetta cerca anche di far capire l’importanza del treno in questo contesto a forte valenza ambientale, e non è d’accordo con chi sta chiedendo la soppressione nel tratto Rodi-San Menaio-Peschici. “Evidentemente in questa fase è mancato il dialogo con il comitato. Sono convinto che attraverso il confronto si trovano tutte le soluzioni del caso”.