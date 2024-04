Una Foggia colorata e profumata, in fiore e che vuole rifiorire attraverso iniziative come “Rose, Orti e Giardini”, la mostra mercato di piante e articoli a tema che ha colorato gli spazi del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. Oltre 5000 presenze al giorno hanno animato il quartier generale dell’evento dove non sono mancate le eccellenze dell’agroalimentare con il Distretto Rurale Puglia Federiciana, presieduto da Onofrio Giuliano.

“Siamo presenti a questa manifestazione con le nostre eccellenze agroalimentari perché crediamo allo sviluppo del territorio attraverso questi momenti. Puglia Federiciana è il distretto agroalimentare più esteso d’Italia, con il maggior numero di comuni, ed è il distretto che ha drenato più risorse. A tre anni dalla costituzione abbiamo portato sul nostro territorio ben 100 milioni di euro di investimenti”. Oltre ai fiori, protagonista è stato l’olio extravergine di oliva con le Strade dell’Olio di Castel del Monte. Per l’organizzatrice della mostra mercato, Cinzia Cicolella, un’altra edizione straordinaria. “Oltre ogni aspettativa. Foggia è anche questa”.