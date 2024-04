Escalation di violenze ai danni degli operatori sanitari del Policlinico “Riuniti” di Foggia. Questa volta la vittima è la direttrice della struttura, Paola Caporaletti, che da diverso tempo chiede maggiore sicurezza.

Stando alla ricostruzione fornita dall’azienda, un paziente è arrivato in pronto soccorso intorno alle 13 di oggi, accompagnato da due donne e una ragazza. Mentre l’uomo era sottoposto al triage, la ragazza si è sentita male: Caporaletti è intervenuta immediatamente per soccorrerla ma è stata aggredita verbalmente e fisicamente da una delle due donne. La direttrice del pronto soccorso ha denunciato l’episodio alla polizia.

Regione Puglia: “Denuncia e prevenzione per evitare episodi del genere”

L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, avendo appreso dal sindaco di Foggia e dal Dg dell’azienda ospedaliera “Policlinico Riuniti” dell’aggressione avvenuta oggi nei confronti di operatori sanitari in servizio nel pronto soccorso, ha espresso solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito e ha chiesto alla direzione strategica dell’ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinchè questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora.