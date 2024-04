“

“Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe” nella Regione Puglia. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte a Bari, dopo l’ultima tornata di arresti.

Il Movimento 5 stelle è nella maggioranza che sostiene il presidente della Regione, Michele Emiliano, ed è nella giunta regionale con una sua rappresentante, Rosa Barone, assessora al Welfare, e con una consigliera che ha la delega alla Cultura, Grazia di Bari. Mentre Cristian Casili è vicepresidente del Consiglio regionale.

Conte ha affermato che, sullo sfondo delle inchieste in corso e della zona grigia del voto di scambio, “occorre fare pulizia, dando una scossa” ha detto dichiarando la necessità di una tabula rasa. Al momento questo significa che “siamo evidentemente fuori del perimetro della maggioranza ma ci adoperiamo perché, insieme, si possa trasformare un momento di difficoltà in una opportunità”. “Abbiamo preparato un articolato e pervasivo protocollo sulla legalità – ha spiegato – che vorremmo fosse condiviso dalle forze del campo progressista, perché da tempo non vogliamo essere antipolitici, ma conserviamo la volontà di investire la politica con la legalità. Vogliamo la buona politica, che non è quella del centrodestra, che sta scardinando tutti i presidi anticorruzione”.

Conte andrà a sottoporre il protocollo al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per lavorare ad un impegno comune. “Riconosco il grande lavoro fatto in maggioranza – ha detto – nel welfare, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, tuttavia rispetto alle vicende di voto di scambio e di pratiche clientelari non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Vogliamo contribuire a far voltar pagina alla politica”.

Fratoianni a Emiliano: “Ora serve un’inziativa di discontinuità”

“Noi come Sinistra Italiana siamo presenti in giunta. Io credo che sia arrivato il momento che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano produca un’iniziativa di discontinuità. Noi forze politiche vogliamo discutere di quello che sta accadendo. E forse, per fare in modo che la discussione sia efficace, è arrivato il momento che da parte del presidente ci sia una iniziativa: Che azzeri la giunta? Che la situazione?”. Così il segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, interpellato dai cronisti in conferenza stampa a Roma in merito ai fatti della Regione Puglia.”Penso che un atto come questo aiuterebbe la qualità del dibattito, sottraendolo all’uso strumentale in campagna elettorale”, ha precisato.

Amati, Clemente e Mennea: “Pare che non siamo più soli. I protocolli di legalità sono la nostra cifra. Benvenuti ai 5S”

Dichiarazione dei consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea.

“Ora anche i 5S hanno riconosciuto l’esistenza di opacità nell’amministrazione regionale, da estirpare, così da mettere fine a tanti mesi di cecità e opportunismo.

I protocolli di legalità sono stati la cifra del nostro quotidiano da emarginati e, se non perseguiti, delle nostre ruvidità, nel solco delle norme costituzionali, del diritto penale della libertà e dei principi di legalità formale”. Lo dichiarano i consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea.

“Ed essendo stati sempre su quei punti, intesi anche come il rispetto delle leggi nel preservare il giusto procedimento amministrativo e nel garantire l’erogazione di tutti i servizi pubblici, ci sentiamo di dare il benvenuto tra noi ai colleghi dei 5S”, concludono.