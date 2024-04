“In ordine alla esclusione del Teatro di San Severo tra quelli dichiarati monumento nazionale, preciso che ciò è avvenuto, come per tanti altri teatri, a seguito dei criteri stabiliti dall’attuale maggioranza di governo nazionale di centrodestra, tra cui l’aver compiuto cento anni. Requisito carente anche per il Teatro Verdi”. Lo afferma la parlamentare Carla Giuliano dopo l’esclusione del “Verdi” dalla lista dei teatri monumento nazionale, stessa sorte del Giordano di Foggia.

“A ciò aggiungo che il provvedimento della maggioranza è stato da quest’ultima ‘blindato’ tant’è che nessun emendamento tra quelli proposti dal Movimento 5 Stelle è stato approvato. Infine, ma non per minor importanza, segnalo che nessun fondo, come invece era stato richiesto dal Movimento 5 Stelle, è stato destinato dalla Meloni a sostegno di tale riconoscimento, chiaro segnale della attenzione solo apparente della maggioranza di Governo verso le necessità dei tanti bellissimi teatri italiani, che sono stati evidentemente oggetto di un provvedimento che rappresenta un mero atto propagandistico della maggioranza”.