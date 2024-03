Il Cerignola si aggiudica il derby appulo-lucano battendo sul filo di lana il Potenza. Padroni di casa in vantaggio con l’ex Coccia nel finale di tempo. Il Potenza, in dieci dopo l’espulsione di Maddaloni, pareggia con un rigore dubbio trasformato da Caturano.

Nel recupero il gol vittoria di Vuthaj per il Cerignola che conquista tre punti pesanti e si allontana ulteriormente dalla zona playout. La squadra di Giuseppe Raffaele, altro ex della gara, ha avuto la possibilità di chiuderla in anticipo, ma ha trovato in Alastra un muro invalicabile fino all’ultimo minuto quando a punirlo ci ha pensato l’albanese Vuthaj entrato al posto di Malcore. Decisivi i cambi di Raffaele nel finale. Sabato prossimo altra gara casalinga per i gialloblu che al Monterisi ospiteranno la Turris per cercare punti in ottica playoff.