La Capitale italiana della cultura per il 2026 è L’Aquila. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione della cerimonia di oggi al ministero della Cultura a Roma. Le dieci città in gara erano: Agnone (Isernia) con il progetto “Agnone 2026: Fuoco dentro. Margine al centro”; Alba (Cuneo) con il progetto “Vivere e’ cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”; Gaeta (Latina) con il progetto “Blu, il Clima della cultura”; L’Aquila con il progetto “L’Aquila. Citta’ Multiverso”; Latina con il progetto “Latina bonum facere”; Lucera (Foggia) con il progetto “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”; Maratea (Potenza) con il progetto “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”; Rimini con il progetto “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”; Treviso con il progetto “I sensi della Cultura”; Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena) con il progetto “Valdichiana 2026, seme d’Italia”.