“Dopo l’ennesima tragedia sfiorata di stamattina, quando un pedone è stato investito in via Zara a Foggia, e, grazie a Dio, le sue condizioni non sembrano essere particolarmente gravi, i consiglieri Nunzio Angiola e Stefania Rignanese hanno depositato in mattinata una interpellanza urgente per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in tutto il centro abitato”. Lo riporta una nota dell’ex candidato sindaco e attuale oppositore della Giunta Episcopo.

“Le strisce pedonali – hanno affermato i due consiglieri – sono una componente fondamentale della segnaletica stradale urbana. Le strisce pedonali offrono un luogo sicuro e riconosciuto dove i pedoni possono attraversare le strade e segnalano agli automobilisti la presenza di possibili attraversamenti da parte dei pedoni, riducendo il rischio di incidenti. Inoltre, le strisce pedonali assolvono a numerose altre funzioni, tra cui: ordinamento del traffico: contribuiscono a ordinare il traffico, indicando ai conducenti di veicoli dove aspettarsi attraversamenti pedonali e dove devono fermarsi per dare la precedenza; accessibilità: migliorano l’accessibilità urbana per tutti, in particolare per le persone con mobilità ridotta, bambini, anziani e persone con disabilità visive, offrendo punti di attraversamento pianeggiati e, talvolta, dotati di segnali acustici o tattili; incitamento all’attività fisica: promuovono l’attività fisica incoraggiando le persone a camminare o utilizzare mezzi di trasporto non motorizzati, contribuendo così alla salute pubblica e alla riduzione dell’inquinamento; riduzione della velocità dei veicoli: le strisce pedonali, soprattutto quando abbinate a dossi artificiali o isole di traffico, possono fungere da misure di calmieramento del traffico, inducendo i conducenti a ridurre la velocità in aree ad alta densità pedonale; miglioramento dell’estetica urbana: in alcuni contesti, le strisce pedonali vengono utilizzate come elementi di design urbano, migliorando l’estetica delle strade e contribuendo a definire l’identità di spazi pubblici condivisi; legalità e responsabilità: definiscono legalmente i punti in cui i pedoni hanno la precedenza sull’attraversamento, facilitando l’applicazione delle leggi sul traffico e la definizione delle responsabilità in caso di incidenti; connettività: migliorano la connettività all’interno delle aree urbane, facilitando l’accesso ai servizi, alle attività commerciali e ai trasporti pubblici”.

I due consiglieri hanno aggiunto che “Da una verifica a campione, eseguita direttamente dai sottoscritti, le strisce pedonali della città di Foggia risultano per un percentuale pari o superiore all’80/90% molto consumate o addirittura illeggibili. Pertanto chiediamo all’assessore ai lavori pubblici se sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato, quali siano i tempi di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e, in particolare, di quelli in prossimità di scuole, ospedali, case di cura o altri luoghi frequentati da bambini o persone fragili, impianti sportivi, parchi comunali, cinema, teatri, fermate degli autobus, tratti di strada con scarsa visibilità, punti di aggregazione anche spontanea”.