I carabinieri della Tenenza di Vieste hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne del luogo.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare svolta con il supporto di militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori e dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, presso l’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti e sequestrati 4,5 grammi di hashish suddivisi in tre dosi, ulteriori 40 grammi della stessa sostanza, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto ad una misura cautelare personale e non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.