Un’ondata di fede e di amore ha travolto Foggia ieri sera, 8 marzo 2024, durante l’Adorazione Eucaristica per le strade della città, guidata dal vescovo Giorgio Ferretti. Un evento storico che ha visto per la prima volta il vescovo in adorazione del Santissimo Sacramento per le vie cittadine.

Un “respiro di Dio” ha permeato l’atmosfera, mentre il vescovo, accompagnato da don Fernando, segretario personale, dai seminaristi guidati da don Francesco Gioia, dalle suore del Seminario e dai volontari Fratelli della Stazione, ha portato il “Tabernacolo Vivente” per le strade del centro storico.

Presenti anche i ragazzi di San Giovanni Rotondo che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questo momento di profonda comunione.

Un passo di danza di tutti, non un tacco e punta solamente di qualcuno: questa l’immagine evocativa utilizzata per descrivere l’evento. Una danza meravigliosa, contagiosa, che ha coinvolto tutti i presenti, in un’esplosione di gioia e di fede.

Un messaggio potente di speranza e di rinascita, che ha acceso un faro di luce nella città di Foggia, invitando tutti a seguire il ritmo della fede e dell’amore.