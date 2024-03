“Le questioni relative al servizio mensa, assicurato alle scuole cittadine dalla ditta Ladisa, sono state al centro di un incontro informale che l’assessore all’istruzione Domenico Di Molfetta ha avuto ieri con alcuni dirigenti scolastici e vari rappresentanti d’istituto”. Lo riporta una nota divulgata dal Comune di Foggia che ha acceso i riflettori sulla vicenda dopo le recenti notizie che hanno coinvolto l’azienda.

“Al momento, una serie di accertamenti, come previsto dalla normativa, sono stati effettuati dalla Asl. La prossima settimana, invece, si riunirà formalmente la Commissione Mense Scolastiche, organismo deputato a verificare gli standard del servizio offerto. La Commissione, in via di completamento, è composta da un rappresentante per ogni istituto scolastico che usufruisce del servizio.

“Obiettivo della Commissione – Di Molfetta -, al netto delle situazioni contingenti legate agli ultimi fatti di cronaca, è analizzare in ogni dettaglio la situazione generale del servizio per assicurare standard di sicurezza che tutelino la salute di bambini e studenti. La collaborazione degli istituti e delle rappresentanze scolastiche ci permetterà di individuare eventuali criticità e trovare rapide e sicure soluzioni”.