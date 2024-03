Dopo la sconfitta di Benevento, pronto riscatto del Foggia che allo Zaccheria nel turno infrasettimanale infligge un pesante 2-0 al Picerno e si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica. A decidere il derby appulo-lucano un gol per tempo di Salines e Rolando. Primo tempo tutto sommato equilibrato con gli ospiti vicini al gol al 12’ quando Santarcangelo da ottima posizione chiama agli straordinari Perina autore di una grande parata. Il Foggia si vede nella parte finale quando con Salines sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner: il colpo di testa del difensore rossonero non lascia scampo al portiere lucano.

La ripresa si apre con i padroni di casa in cerca del raddoppio che arriva dopo soli due minuti ad opera di Rolando che fa partire un forte tiro di sinistro che si insacca all’incrocio dei pali. Foggia vicinissimo al tris ma Millico da buona posizione e solo davanti al potriere fallisce clamorosamente l’appuntamento con il gol. Lo stesso numero 10 rossonero qualche minuto più tardi si vede deviare un tiro a colpo sicuro. In campo c’è solo il Foggia che controlla agevolmente il risultato e sfiora in più occasioni la rete del 3-0. Ci prova anche Rolando ma la palla finisce di poco a lato al termine di un’altra bella azione. Il Foggia torna al successo e mette in cascina tre punti pesanti in ottica salvezza.