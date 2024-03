Il cartellone degli eventi apre con un grandissimo evento che cresce sempre più negli anni e porta risultati notevoli non solo per la rievocazione delle tradizioni popolari, ma anche per il turismo, registrando un numero notevole di presenze a marzo che precede di gran lunga il periodo estivo.

Come ogni anno il gruppo folkloristico “Pizzeche & Muzzeche” con grande impegno e costanza è in piena organizzazione dell’evento fanoja, rievocazione storica che ci riporta alle antiche tradizioni.

Si terrà venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo, non a caso un fine settimana, data scelta per avere più affluenza di gente nella nostra splendida Vieste in un weekend di marzo, pieno di spettacoli vari tra balli e canti, gruppi folkloristici e musicali, giochi e divertimento per bambini, eventi culturali e visite guidate, stand gastronomici e tanto altro che proporremo nel programma.

“Organizzare al meglio la riuscita dell’evento è una grande responsabilità che di anno in anno ha sempre più obiettivi da raggiungere, e riuscirci è uno di questi – dichiarano gli organizzatori -. Ci teniamo infatti a ringraziare in anticipo tutti coloro che credono nella nostra associazione, agli sponsor che ci danno fiducia e che collaborano con un contributo per voi prezioso. Un grazie va anche al Comune di Vieste, gli assessori e in particolar modo a Rossella Falcone, sempre disponibile a collaborare con la nostra associazione per rendere possibile la realizzazione del progetto. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social e a visitare il nostro sito per rimanere aggiornati sul programma dell’evento Fanoja 2024″.