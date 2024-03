Servizio antidegrado da parte della Polizia Locale nel quartiere ferrovia di Foggia. Sequestri di merce usata venduta abusivamente in via Podgora in precarie condizioni igieniche; controlli a veicoli e, in alcuni casi, elevate sanzioni per violazioni al codice della strada.

Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto sottoposto a Daspo Urbano un uomo colto in atteggiamenti di bivacco. Nonostante l’ordine di allontanamento per 48 ore, l’uomo è stato trovato ancora lì e, pertanto, gli è stata contestata la recidiva con segnalazione al questore.