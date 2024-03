Un 60enne di Ischitella, Vincenzo Silvestri, è stato ucciso questa sera in pieno centro nella cittadina garganica. L’omicidio sarebbe avvenuto a poca distanza dalla chiesa del Purgatorio. Al momento non si conoscono altri particolari. Non è chiaro se sia successo in strada o abitazione. La vittima, gravemente ferita da arma da taglio, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale dove però è deceduta. Sulla vicenda indagano i carabinieri.