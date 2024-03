Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia torinese, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese che ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 6 persone (5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate della commissione – in concorso – di reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti (principalmente hashish).

Le investigazioni – curate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (SCICO) di Roma – sono state caratterizzate dal ricorso a complessi e articolati accertamenti di polizia giudiziaria, con intercettazioni telefoniche e ambientali ed estese attività di osservazione e pedinamento, pervenendo alla raccolta di significativi elementi indiziari circa le attività delittuose poste in essere dagli indagati, soggetti italiani e marocchini i quali, in ipotesi d’accusa, avrebbero commesso, in concorso, plurimi reati connessi al traffico di stupefacenti, principalmente di tipo hashish. In tale ambito è stato altresì assicurato un proficuo raccordo informativo con la Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le indagini – “Operazione Malus Ager” – hanno consentito di individuare e ricostruire l’operatività di una compagine avente base logistica a Torino e centro dei propri interessi illeciti non solo nel capoluogo piemontese ma anche in alcuni comuni dell’hinterland (Borgaro, Collegno e Virle Piemonte) nonché di appurare che le ingenti quantità di narcotico movimentato dagli indagati andava ad alimentare principalmente il mercato dello spaccio di Torino, in particolare dei quartieri cittadini dell’area nord (Barriera di Milano e Madonna di Campagna) e di Mirafiori (posto nella zona urbana meridionale).

Uno dei soggetti colpiti dal provvedimento era inoltre operativo a cavallo di più regioni, curando i collegamenti per le forniture di stupefacente tra il Piemonte e la Puglia, in particolare l’area di Cerignola (FG), ove confluivano importanti quantitativi di narcotico.