“Non vogliamo che la provincia di Foggia diventi una discarica e che Candela si trasformi in una pattumiera”. È perentorio il tono dell’amministrazione comunale del paese dei Monti Dauni, guidata dal sindaco Nicola Gatta. “Un mese fa – ha detto il primo cittadino – abbiamo trasmesso al presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti la delibera di consiglio comunale che riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano) nel territorio di Candela. Un atto che ribadisce la nostra contrarietà alla realizzazione dell’opera, già espressa da questa amministrazione con due pareri tecnici trasmessi il 29/06/2022 e il 21/04/2023″. Gatta si riferisce al potenziale insediamento che dovrebbe sorgere presso l’ex stabilimento Ala-Fantini.

“La Provincia di Foggia è l’unico ente responsabile per il rilascio dell’autorizzazione – ha concluso Nicola Gatta – quindi facciamo appello affinché dica no alla realizzazione dell’impianto. Non possiamo non notare, però, che ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche per puro garbo istituzionale, ma questo non ci farà desistere dalla nostra legittima richiesta”.