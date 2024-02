Al posto delle baracche abusive nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale. Il Comune di Foggia, con deliberazione di Giunta Comunale del dicembre del 2021, aveva approvato la proposta di candidatura denominata “PINQuA Borgo Croci” al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.

L’intervento relativo ai lavori di sostituzione degli insediamenti abusivi per realizzare 56 alloggi di ERS e spazi per attività sociali e scolastiche lungo via Capitanata, vale 9.234.000 milioni di euro, mentre l’intervento relativo ai lavori Piazza di quartiere e verde pubblico attrezzato e contestuale eliminazione di baracche e superfetazioni nelle aree tra viale Candelaro e via Capitanata vale 1.000.000 milione di euro.

Oggi in molte di quelle baracche, adiacenti ad una nuova costruzione che porta la firma dell’architetto Augusto Marasco, ci sono attività di vendita di ortofrutta. Un tempo c’era anche un barbiere.

Ebbene, il bando di gara era stato già pubblicato. Con il geometra Carmelo Fredella Responsabile Unico di Progetto. Ma è stato revocato, prorogando così i termini di presentazione dei progetti. La sindaca riuscirà a demolire le baracche?