Terza manifestazione cinofila nell’azienda “Difesa Vadicola” in località Faeto. Come fanno sapere gli operatori e in particolare Christian Labianca si consolida la voglia, la passione e la dedizione di tanti amici che anche lo scorso anno parteciparono a questa iniziativa.

Grazie all’impegno del CPA, agli organizzatori Labianca e Francesco Lioce, al direttore dell’azienda Michele Roberto, agli insostituibili giudici Franco Zito e Benito Bergamasco che con la loro esperienza, capacità e grande cultura cinofila sono stati per lo più consiglieri di dettagli per le nuove leve ma anche per i più esperti, si è dato vita a Faeto a un’altra giornata da ricordare, dove la magia della natura e del bosco esalta la bellezza dei nostri amici a quattro zampe.