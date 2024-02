Gli agricoltori tornano a protestare. Domani mattina, 1 marzo 2024, a causa della manifestazione di protesta degli agricoltori con corteo di trattori con partenza alle ore 08:00 dall’area di servizio ex Green Park, alcune strade di Foggia saranno chiuse al traffico dei veicoli con l’istituzione del divieto di sosta e rimozione.

Le vie interessante: via San Severo, via Sant’Alfonso De Liguori, viale Manfredi, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Torelli, via Conte Appiano, piazza San Francesco, via della Repubblica e via Sant’Eligio.

A seguito di tale interruzione il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe. Non possono escludersi rallentamenti ed accodamenti di traffico anche per periodi di ampia durata fino a pomeriggio inoltrato.