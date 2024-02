Stamattina la Polizia Locale di Foggia è intervenuta in corso Roma per la presenza di venditori abusivi nei pressi dell’intersezione stradale con via Lecce. Gli agenti hanno così smantellato un mercatino risultato abusivo ed hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce posta in vendita consistente in verdura e centinaia di pezzi di oggettistica varia tra cui articoli per la casa, di ferramenta, cd e scarpe. Nella circostanza dell’intervento sono state anche contestate violazioni al Codice del Commercio e al Codice della Strada.