L‘Università degli Studi del Molise esprime cordoglio per la tragica scomparsa di Maria Letizia Micco, studentessa del secondo anno di Scienze della formazione primaria morta in un incidente stradale avvenuto ieri in provincia di Foggia. L’ateneo si stringe, “con dolore e commozione”, attorno alla sua famiglia. Vicinanza viene espressa anche alle colleghe e ai colleghi di corso e ai docenti che hanno conosciuto Maria Letizia e apprezzato il suo impegno negli studi e la sua dedizione agli altri: la giovane, originaria di Sant’Angelo a Cupolo, aveva avviato in ateneo anche l’esperienza di tutor alla pari.

“In questo momento di così profonda tristezza, che coinvolge tutti – fanno sapere dell’ateneo -, alla famiglia Micco le più sentite condoglianze del rettore, della direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, del presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, del direttore Generale e dell’intera comunità UniMol”. (Ansa)